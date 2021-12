Marsèll, ricavi in crescita nel terzo quarter 17 Dicembre 2021 di Redazione

Marsèll consolida il proprio trend di crescita anche per i tre mesi chiusi il 30 settembre 2021. Il brand veneto specializzato nella produzione di accessori in pelle fatti a mano ha infatti messo a segno, nel terzo trimestre dell’anno in corso, un fatturato per il suo core business di circa 3,5 milioni di euro, in aumento del +23% rispetto all’analogo periodo del 2020 e del +41% sul 2019 pre-pandemia.

Il fatturato del core business dei primi nove mesi del 2021 si attesta così al di sopra dei 10 milioni di euro, pari a +62% rispetto allo stesso periodo del 2020 e a +20% sul 2019. Il forecast di chiusura stima ricavi oltre i 13 milioni, con un incremento sul 2020 che si confermerà tra il +50% e il +53%, e un aumento di oltre il 20% rispetto al 2019.

“A dare ulteriore spinta al business – commenta Andrea Rossi, co-founder e cco di Marsèll – c’è il merito di un’oculata visione strategica che punta anche a forme innovative di partnership digitale con un wholesale sempre più evoluto e dinamico. Il canale mantiene il suo ruolo preminente nella composizione delle vendite con una quota del 60 per cento. Ma la novità rispetto al pre-pandemia è rappresentata dal nuovo slancio che Marsèll ha dimostrato proprio nei canali B2b, con ricavi per 6,2 milioni di euro nel periodo 1 gennaio–30 settembre, pari a +98% sul 2020 e soprattutto a +23% sul 2019″.

Le vendite dall’e-commerce rappresentano attualmente una quota pari a oltre il 35% dei ricavi di vendita. Al 30 settembre, il dato consuntivo ammonta a circa 3,6 milioni di euro netti, con un outlook di crescita grazie all’inserimento, negli ultimi mesi 2021, di nuovi partner. A fine settembre l’incremento sul 2020 si è assestato a +38% (+32% sul 2019).