Hind entra nel footwear. Rileva il 50% di Valmor 14 Dicembre 2021 di Redazione

Holding Industriale (Hind) entra nel mondo delle calzature con Valmor. La società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del made in Italy, ha acquisito tramite la controllata Holding Moda il 50% di Valmor, importante calzaturificio con sede nel comune di Civitanova Marche (Mc), all’interno del distretto calzaturiero fermano-maceratese, che vanta un’elevata specializzazione nella produzione e commercializzazione di sneakers uomo e donna di altissima qualità.

L’ingresso di Holding Industriale nel settore calzaturiero presenta un grande valore strategico, completando la presenza della società in tutti i segmenti della moda di lusso (abbigliamento, pelletteria e calzature), raggiungendo l’obiettivo di massima diversificazione e complementarietà dell’offerta per i clienti attraverso l’integrazione di competenze e savoir-faire delle eccellenze manifatturiere del made in Italy.

Con l’arrivo di Valmor, Holding Moda annovera quindi sette società partecipate, tra cui Uno Maglia (lavorazioni in jersey), Alex & Co. (capi di abbigliamento in pelle), Rbs (capispalla), Albachiara (abbigliamento leggero donna), Gab (pelletteria), Project Officina Creativa (denim). Il fatturato consolidato atteso nel 2021 del gruppo Holding Moda supera così i 120 milioni di euro, con una manodopera specializzata di oltre 400 addetti suddivisi in tre regioni italiane (Toscana, Veneto e Marche).

“Siamo molto soddisfatti – dichiara Claudio Rovere, fondatore e presidente di Hind e di Holding Moda – di accogliere Valmor in Holding Moda, considerato le prospettive di continua crescita del settore delle calzature, di sempre maggior importanza strategica per le grandi aziende del lusso. Ampliare l’offerta del gruppo con i prodotti e l’expertise di Valmor ci permetterà di presidiare ogni segmento della moda di lusso con sette eccellenze manifatturiere, restando fedeli ai nostri valori di qualità e artigianalità tipici del made in Italy. Questa nuova operazione, la terza finalizzata quest’anno, rappresenta quindi una pietra miliare per Holding Moda e un nuovo punto di partenza per un progetto industriale contraddistinto da un orizzonte temporale di lungo periodo e da un percorso di crescita sostenibile e virtuoso”.

Fondata negli anni 60 dal suocero e padre degli attuali imprenditori, Mauro Finocchi e Fiorella Torresi, Valmor è stata tra le prime aziende calzaturiere a mettere a disposizione dei grandi marchi del lusso la propria esperienza e competenze, e stima di chiudere il 2021 con un fatturato di circa 30 milioni di euro e una produzione di oltre 200mila paia di scarpe, numeri di gran lunga superiori a quelli del 2019.

In linea con la filosofia di continuità operativa definita da Holding Moda, gli attuali imprenditori, Mauro Finocchi e Fiorella Torresi, proseguiranno nello sviluppo e nella gestione aziendale, affiancati da Giulio Guasco, amministratore delegato di Holding Moda. “Siamo molto orgogliosi del percorso fatto fin qui dalla nostra azienda – hanno spiegato Finocchi e Torresi – il cui merito va condiviso con tutte le persone che quotidianamente lavorano in Valmor con passione e dedizione. Ma siamo altrettanto fieri di entrare a far parte del gruppo Holding Moda, di cui abbiamo condiviso da subito i principi e la visione industriale del progetto, per proseguire insieme il cammino di sviluppo aziendale che vedrà sempre di più il made in Italy e il made in Marche al centro delle nostre strategie”.