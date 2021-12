Karl Lagerfeld affida i gioielli a The Jewelry 3 Dicembre 2021 di Redazione

Karl Lagerfeld spinge sul comparto dei preziosi. La griffe creata dall’omonimo stilista tedesco lancerà due nuove collezioni di gioielli all’inizio del prossimo anno con un nuovo partner: The Jewelry Group. L’accordo di licenza coprirà Stati Uniti, Messico, Canada e Asia, escluse la Grande Cina, Singapore, la Corea del Sud, la Russia e il Medio Oriente.

Una collezione rifletterà lo spirito parigino e rock-chic della maison attraverso grosse catene, pavé di cristallo, loghi oversize e materiali premium come ottone e vetro. I prezzi al dettaglio dovrebbero variare da 60 a 450 dollari, con le prime consegne previste a marzo. L’altra linea si farà portavoce di uno spirito più giovane, colori audaci, una distribuzione più ampia e un posizionamento più accessibile, con un prezzo compreso tra 22 e 98 dollari. Il pre-lancio online negli Stati Uniti sarà disponibile su Macy’s, Bloomingdale’s, Amazon e Zappos. La maison pensa anche all’uomo con un ulteriore drop a giugno con una selezione maschile.

“La collaborazione con un esperto del settore così comprovato – ha affermato Pier Paolo Righi, CEO di Karl Lagerfeld – ci consentirà di estendere e sviluppare ulteriormente l’impronta di accessori di Karl Lagerfeld in nuove aree geografiche”. The Jewelry group, con sede a New York City, commercializza gioielli con una serie di marchi interni, a marchio privato e in licenza, tra cui Dkny, Nine West, Chaps, Napier, Lonna & Lilly, Givenchy, Judith Jack e Anne Klein. La sua rete comprende 32 partner retail e oltre 4mila punti vendita in tutto il mondo.

Karl Lagerfeld ha anche una terza linea di gioielli prodotta internamente che è disponibile nei flagship store e su karl.com in Europa, Russia e Medio Oriente.