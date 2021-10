Mario Dice affida la distribuzione a Studio Zeta 8 Ottobre 2021 di Redazione

Mario Dice affida la distribuzione del proprio brand a Studio Zeta. “Con Studio Zeta – ha dichiarato lo stilista di womenswear in una nota – è nata una collaborazione molto stretta e affiatata. Abbiamo affidato a questo storico showroom la distribuzione mondo della nostra collezione, non solo perché gli showroom Studio Zeta sono una splendida vetrina, ma soprattutto perché il loro team di vendita ha la più grande conoscenza, un vero e proprio patrimonio, di tutti i mercati del mondo”.

Gli fa eco Mauro Galligari, owner di Studio Zeta: “La nostra è stata un’unione nata in modo molto naturale in quanto lo stile Mario Dice rappresenta in pieno quello che la clientela si attende di vedere all’interno dei nostri showroom. Ogni singolo capo della collezione vede interventi di alta manualità, dai ricami, agli intarsi, alle lavorazioni fatte ad uncinetto. Siamo di fronte a qualcosa di veramente nuovo. Il capo d’abbigliamento non è più solo tagliato e cucito, ma prende pregio proprio grazie agli interventi, che possiamo definire “artistici”, eseguiti direttamente e manualmente dallo stilista”.

La collezione primavera/estate 2022 del designer, intanto, è già disponibile per i compratori presso lo showroom in via Friuli 26 a Milano. Pantaloni cargo oversize, abiti a uncinetto e giacche da indossare come mini abiti, diventano protagonisti del défilé della prossima estate. Anche la scelta dei tessuti creati in esclusiva per Mario Dice è in continua mutazione: lino, organza, canvas e cotoni sono stati sfrangiati a mano e rielaborati a uncinetto. La palette colori è totalmente innovativa. I colori pastello si oppongono alle nuances fluo e il tutto viene mischiato con il bianco abbagliante.