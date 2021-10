Ynap, patto con Reflaunt per il resale 1 Ottobre 2021 di Redazione

Anche Ynap scommette sul second hand. Secondo quanto annunciato dallo stesso gruppo, Net-a-porter, Mr Porter e The Outnet introdurranno per i loro clienti il servizio di resale, grazie alla partnership tra Yoox Net-a-porter e Reflaunt, attivo nella fornitura di tecnologie applicate ai servizi di resale.

“Questa collaborazione – specifica la nota stampa – farà leva sulla storica e impareggiabile attenzione ai clienti di Net-a-porter, Mr Porter e The Outnet, e permetterà loro di contribuire all’adozione dei principi di economia circolare dando nuova vita ai propri capi”. Il servizio sarà lanciato nel 2021 su Net-a-porter, seguito da Mr Porter e The Outnet all’inizio del 2022.

Dalla fine di ottobre, i clienti della piattaforma di luxury e-commerce potranno, quindi, dare indietro i propri capi ancora in condizioni da poter essere usati da altri tramit il servizio Net-a-porter x Reflaunt, dedicato a gioielli, prêt-à-porter, borse e scarpe. Una volta completata la vendita dei loro capi, potranno ricevere in cambio un credito da spendere su Net-a-porter, a cui si andrà ad aggiungere un ulteriore incentivo del 10% o un bonifico bancario diretto.

La piattaforma tecnologica di Reflaunt accompagna l’intero percorso del cliente, offrendo servizi gratuiti come il ritiro di prodotti a casa del cliente o presso drop-off point, la loro autenticazione, la valutazione del loro prezzo di mercato, la gestione professionale del servizio di photoshooting e descrizione del prodotto. I capi vengono poi pubblicati e curati fino alla loro vendita su marketplace internazionali appartenenti al proprio network.

“Inoltre – prosegue il comunicato -, con Net-a-porter x Reflaunt verrà attivata anche l’opzione di buy-back immediato per le borse firmate da brand selezionati, dando ai clienti l’opportunità di ricevere un credito per gli acquisti sullo store di Net-a-porter non appena il loro articolo verrà accettato dalla piattaforma, senza doverne aspettare l’effettiva vendita”.

Il servizio sarà disponibile prima nel Regno Unito, e successivamente negli Stati Uniti, in Germania e a Hong Kong.

L’impegno di Ynap verso il re-commerce (uno dei 12 impegni della strategia di sostenibilità Infinity 2030) mira a dare nuova vita ai prodotti di lusso, promettendo di offrire un’esperienza legata al re-commerce “innovativa ed eccezionale”, presso i suoi quattro store online, entro il 2025.