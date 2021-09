Momonì a tutto export in Europa e Usa 27 Settembre 2021 di Marco Caruccio

Momonì amplia in maniera cospicua la propria rete retail. Nyky, gruppo veneto cui fa capo il marchio insieme a Oof Wear e Attic and Barn, punta a portare la quota del suo fatturato estero dall’attuale 48% al 65% entro la fine del 2024, Momonì è il brand chiave per il successo di questa strategia. America, Asia ed Europa sono i mercati nel mirino. In ciascuna di queste aree ci sono novità e iniziative già realizzate per potenziarne il posizionamento. Negli Stati Uniti Nyky ha dato vita a una società interamente controllata da Nyky Usa Corp con sede amministrativa a New York, che costituirà un polo logistico per la distribuzione, a partire dalla stagione autunno/inverno 2021 inizialmente di Oof Wear e in seguito di Momonì. Quest’ultimo continua ad essere presente all’interno dell’e-tailer Saks.com, oltre che in una trentina di negozi multi-brand oltreoceano.

Da sempre Momonì è particolarmente legata al territorio francese, secondo mercato dopo quello interno. “Parigi resta la città strategica in cui il prossimo anno apriremo il quarto monomarca Momonì e saremo a Bordeaux mentre già il prossimo mese è confermato l’opening della boutique di Nizza”, spiegano a Pambianconews i fondatori di Nyky Alessandro Biasotto e Michela Klinz. durante la presentazione della collezione Momonì primavera/estate 2022 allestita nei giorni di Milano Moda Donna. “La nostra strategia comprende i department store che ricoprono un ruolo importante in termini di vendita e comunicazione del marchio, ad esempio all’interno di Le Bon Marchè è stato ampliato e impreziosito lo spazio Momonì, sono in programma nuove aperture all’interno di Galeries La Fayette sia a Parigi Champs Elysee che in altre zone più periferiche della Francia, come quello di Nice Cap 3000 e altri spazi della catena. Per l’inverno 2022 è in corso il progetto con il département store Printemps“, spiegano i manager.

Grandi investimenti anche nel mercato spagnolo. Lo scorso luglio è stata costituita la Nyky Retail Spain, filiale con sede a Madrid che si occuperà della gestione delle nuove aperture retail tramite punti vendita a gestione diretta in Spagna di Momonì. “Entro la fine del mese di settembre ci sarà l’apertura a Madrid della boutique monomarca in Calle de Claudio Coello a cui seguirà un evento in ottobre, mentre il prossimo anno sarà la volta dell’apertura del monomarca a Barcellona, per la quale è già stata attivata la ricerca della miglior location”, spiegano i fondatori di Nyky. Momonì ha aperto a settembre due corner all’interno del department store El Corte Inglès di Madrid Serrano e Castellana, a cui seguirà a marzo 2022 quello nella località di mare Puerto Banus.

Guardando ai paesi scandinavi, in Danimarca verrà inaugurata con la collezione primavera/estate 2022 una concession Momonì di 45mq circa presso il department store Illum, cui apertura è prevista per gennaio 2022. Nel Regno Unito si punta ad aprire il primo monomarca Momonì a Londra nel 2023. Per quanto concerne gli acquisti online Momonì è presente in market place internazionali quali come 24s.com, galerieslafayette.com, Smallable, Place sed tendances e Lulli-sur-la-toile. Parallelamente lo store online, in termine di performance, si posiziona sul livello delle migliori boutique del brand, con una crescita dal 2020 al 2021, pari al 45 per cento. In Italia si sta lavorando al nuovo progetto franchising, all’attuale corner Momonì in Rinascente Duomo a Milano seguirà una serie di altri punti vendita nel department store italiano. Le strategie per fare breccia sul territorio nipponico coinvolgeranno principalmente Oof Wear.

“Investiamo sull’e-commerce ma crediamo fermamente nella centralità dello shopping fisico come dimostrano l’ampliamento della rete retail e la presenza nei department store”, concludono Biasotto e Klinz, ricordando l’importanza di fare team e una spiccata attitudine low profile aziendale che ha determinato il successo di Nyky.