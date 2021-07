Spindox, il fashion incontra la trasformazione digitale 26 Luglio 2021 di Redazione

Quattordici anni al servizio dell’innovazione del business. Si potrebbe sintetizzare così la storia di Spindox, suggellata a luglio del 2021 con la quotazione sul mercato di Aim Italia. Consulenza, servizi, tecnologie e ricerca sono le parole chiave di un’azienda che ha scelto come mission quella di aiutare le organizzazioni a evolversi in vista delle sfide del prossimo futuro, attraverso la forza trasformativa delle tecnologie digitali e il potere dell’intelligenza artificiale. Un impegno intrapreso al confine tra due mondi. Da un lato la definizione di nuovi modelli di interazione fra brand, prodotti e clienti e la progettazione di nuovi contesti di esperienza; attività, quest’ultima, di cui Spindox si occupa attraverso Bixuit, la sua squadra di business design. Dall’altro ci sono il mondo dei dati e la scienza delle decisioni, ovvero l’applicazione di paradigmi quantitativi a supporto del decision making, processo portato avanti dal team di aHead Research.

Si tratta di un modo di intendere l’information technology e il digitale non come commodity, ma come leva strategica. A Spindox si affidano clienti di tutti i settori: dalle telecomunicazioni ai servizi bancari, dall’industria automobilistica alla grande distribuzione, dalle public utilities all’abbigliamento. In questo senso la scelta di Spindox di sbarcare in Borsa è solo l’ultima tappa di un percorso di crescita continua. Una crescita che non si è arrestata neppure nel 2020: nonostante l’emergenza Covid, lo scorso anno la società ha registrato un incremento dei ricavi superiore al 10%.

Il legame tra Spindox e il mondo del fashion si è concretizzato negli anni in una serie di progetti significativi, che hanno riguardato lo sviluppo della brand experience sui media digitali, lo studio di vetrine interattive, il design di piattaforme di e-commerce e la realizzazione di applicazioni che accompagnano la gestione del cliente nel punto vendita. Più recentemente – anche grazie all’acquisizione del ramo industriale di Act Operations Research, nel 2020 – Spindox ha potenziato il suo impegno nell’ambito del supporto alle decisioni e nel controllo dei processi, con l’applicazione di modelli quantitativi a vantaggio di una pianificazione più puntuale (per esempio nella gestione delle collezioni, dell’assortimento e del processo di replenishment), di una logistica più efficiente, con un impatto positivo anche in termini di sostenibilità ambientale, e di previsioni più attenibili.



Tali esperienze si sono consolidate in Ublique©, la piattaforma di decision intelligence di Spindox. Si tratta di una suite di soluzioni verticali che supporta il processo decisionale mediante metodi quantitativi e tecniche di analisi sofisticate. Ciascuna delle quattro soluzioni indirizza uno specifico processo: Demand Intelligence, Revenue Management, Transport Planning e Warehouse Optimization. Le soluzioni di Ublique© includono diversi moduli per l’ottimizzazione, gli analytics predittivi e la simulazione, i quali nel loro insieme compongono una soluzione verticale per il settore moda.

Grazie a Ublique© è possibile sviluppare scenari attraverso la simulazione, valutando di volta in volta l’impatto delle proprie scelte; prendere decisioni rapide grazie a una tecnologia messa in campo da un team con 20 anni di esperienza; monitorare e misurare periodicamente le prestazioni e adottare manovre correttive adeguando priorità e piani e favorire la comunicazione interna ed esterna per ottenere dati chiari e tempestivi sui quali basare le proprie previsioni ed analisi specifiche.

Nel settore della moda, nel fast fashion e nel comparto luxury, formulare ipotesi affidabili sui comportamenti dei consumatori è un aspetto cruciale in modo da poter ottimizzare le decisioni distributive e l’assortimento nel punto vendita in base alle previsioni della domanda.

Occorre flessibilità, che si traduce in Ublique© nella combinazione di diversi modelli di matematici e tecniche di machine learning, secondo l’approccio della composite AI, per accrescere la capacità di analisi del sistema di forecasting. Nello specifico, all’analisi delle serie storiche lunghe Ublique© affianca modelli di demand sensing che ragionano su serie storiche molto più brevi: dati giornalieri di sell-in, dati di sell-out a livello di singolo punto vendita, variabili esterne correlabili alla domanda. Attraverso la combinazione di demand sensing e forecasting tradizionale, il predittore di Ublique© diventa estremamente accurato, con effetti benefici sull’efficienza della filiera logistica.

Ublique© risolve il problema della resilienza non solo con la flessibilità degli algoritmi, ma anche con un’infrastruttura robusta e scalabile, capace di orchestrare in tempo reale grandi quantitativi di dati, integrandosi con tutti i sistemi alimentanti. Le soluzioni verticali di Ublique© costituiscono un valido alleato per tutti quei player, soprattutto del settore retail nel lusso e nella moda, che cercano soluzioni capaci sia di contenere i costi che di disegnare il business del futuro.