Thun sceglie Brb Licensing per la pelletteria 10 Giugno 2021 di Redazione

Thun, brand di punta del nuovo gruppo Lenet attivo nel mercato dell’home decor e del regalo di qualità, ha annunciato una partnership con Brb Licensing, società specializzata nella pelletteria di alta gamma di proprietà di Cofinvest, che darà vita a due collezioni annuali di borse e accessori a partire dall’A/I 2021. La pre-collezione sarà lanciata il 30 luglio, mentre quella completa verrà presentata ufficialmente il 17 agosto. A settembre, dal 24, verrà infine messa in vendita la collezione prestige.

Le collezioni realizzate per Thun dagli artigiani e dai designer di Brb, evoluzione di Redwall, che da oltre 110 anni conta nel suo portafoglio licenze per accessori, bijoux e ready-to-wear, riprenderanno in chiave moderna lo stile del marchio altoatesino, ideato dalla fondatrice Lene Thun nei primi anni ’50. I dettagli rappresentativi del brand come la farfalla e la margherita caratterizzeranno borse e accessori, dal twist più contemporaneo, sia nelle stampa che nelle metallerie, rendendole immediatamente riconoscibili.

“Brb è una solida realtà con cui condividiamo un patrimonio culturale e valoriale, come la convinzione che qualità, stile ed emozione debbano essere alla base di ogni creazione. Negli anni, questi fattori hanno decretato il successo di entrambe le aziende – ha affermato Francesco Spanedda, general manager gift&home decor di Thun-Lenet Group -. Questa nuova collaborazione conferma il nostro percorso di crescita nei segmenti di prestigio dedicati al mondo della persona, con particolare attenzione alla donna, e rafforza il nostro posizionamento come brand di riferimento non solo nell’ambito del regalo di qualità, ma anche nel segmento moda, permettendoci di conquistare nuovi target”.

“Considero Thun una delle realtà migliori e di successo nell’ambito lifestyle in Italia e sono sicuro che, grazie al contributo delle nostre specifiche competenze, potremo offrire una nuova opportunità di business al marchio altoatesino, rispettandone la brand equity – ha dichiarato a sua volta l’AD di Brb Licensing Alessandro Pescara -. Condividiamo con Thun la passione per l’artigianalità, lo studio del design e la creatività tutta italiana, fattori che saranno alla base delle nuove collezioni”.

Le nuove linee, oltre a essere disponibili nelle 450 boutique monobrand e sul sito di Thun, saranno presenti nei negozi specializzati dedicati agli accessori, alla moda e alla pelletteria del mondo Brb.