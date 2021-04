Lvmh, Motte è deputy CEO della divisione moda 28 Aprile 2021 di Redazione

Guillaume Motte è il nuovo deputy CEO del mondo fashion di Lvmh. A partire dal 3 maggio il manager, già presidente della divisione Europa e Medio Oriente di Sephora, affiancherà il presidente e CEO della divisione moda, Sidney Toledano. “La vasta esperienza di Guillaume acquisita durante una carriera professionale variegata e specializzata nello sviluppo dei brand nel retail e nel digital rafforzerà il gruppo e accelererà la sua crescita”, ha dichiarato Toledano in una nota.

“Guillaume è un leader naturale di grande ispirazione cha ha fatto esperienza e ha incarnato la passione e la visione di Sephora, specialmente quando ci siamo trovati a dover affrontare delle crisi durante gli anni. Si è dimostrato una guida mostrando assoluta dedizione verso le persone e l’azienda, ed io lo ringrazio per questo”, ha commentato invece Chris de Lapuente, presidente e CEO della divisione distribuzione selettiva di Lvmh ed ex presidente e CEO di Sephora.

Secondo quanto riportato da Wwd, Motte aiuterà i piccoli-medi brand del gruppo francese a realizzare sinergie lungo la catena di fornitura, ad accelerare le loro trasformazioni digitali e omnicanale e a soddisfare gli obiettivi di sostenibilità e servizio al cliente.

Prima di entrare a far parte del gruppo nel 2018, il manager ha ricoperto il ruolo di CEO per i fashion retailer francesi Celio e Jennyfer.

Lvmh ha iniziato l’anno in maniera molto promettente, archiviando il primo trimestre del 2021 con ricavi per quasi 14 miliardi di euro, in progressione del 32% (+30% a livello organico) rispetto allo stesso periodo del 2020. In particolare, il comparto moda e pelletteria è cresciuto del 45% a 6,73 miliardi, spinto dalla forte crescita dei mercati asiatici e statunitensi, mentre l’Europa risente ancora delle chiusure e del netto calo turistico in alcuni Paesi.