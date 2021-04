Ferrari, a giugno prima collezione moda luxury 16 Aprile 2021 di Redazione

Ferrari debutta nella moda. A metà giugno verrà lanciata infatti la prima collezione luxury uomo e donna interamente ideata e progettata dalla casa automobilistica. Secondo quanto riportato da La Stampa, la linea sarà distribuita attraverso una rete completamente nuova di flagship store, oltre che online. John Elkann, presidente e AD della casa di Maranello, durante l’assemblea degli azionisti che dovrà approvare il bilancio 2020 ha spiegato che la collezione “racconterà i valori distintivi di Ferrari (artigianalità, eleganza e innovazione) e sarà dedicata agli amanti del brand e della moda di tutto il mondo”. Nel novembre 2019 Ferrari aveva annunciato la nomina dell’ex direttore creativo di Pal Zilieri Rocco Iannone alla direzione creativa di Ferrari Brand Diversification con il compito “di sviluppare la creatività, il design e l’immagine di tutte le collezioni di abbigliamento e di accessori a marchio Ferrari, prodotti direttamente e in licenza”.

Durante l’assemblea, Elkann ha annunciato l’arrivo nel 2025 del primo modello tutto elettrico di Ferrari e confermato poi che quest’anno saranno lanciati tre nuovi modelli.

A marzo Armani ha firmato un accordo pluriennale con la Scuderia Ferrari per la sponsorizzazione e la fornitura del guardaroba formale e travelwear per il management, i piloti e il team tecnico che saranno indossati in occasione degli eventi ufficiali e dei trasferimenti legati ai Gran Premi di Formula 1. Lo scorso febbraio, invece, Richard Mille e Ferrari hanno stipulato un accordo pluriennale di partnership, per il quale il brand di alta orologeria sarà sponsor e licenziatario del cavallino rampante.