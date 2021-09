Mipel, H1 in chiaroscuro per la pelletteria 17 Settembre 2021 di Redazione

La prossima edizione di Mipel, in presenza dal 19 al 21 settembre, è alle porte. E, con essa, l’inevitabile bilancio del settore che, nei primi mesi di quest’anno, ha tracciato un trend di forte recupero sul 2020, ma di divario ancora profondo rispetto ai livelli pre-pandemici.

L’indice Istat della produzione industriale, dopo il balzo del bimestre marzo-aprile (+246%), ha registrato a maggio-giugno, per la voce ‘articoli da viaggio e pelletteria’, un +47,3% tendenziale. Un dato che segna una inequivocabile risalita, ma il cumulato dei primi sei mesi, nonostante il+43,1% sull’analogo periodo del 2020, è tuttora inferiore del 21,3% sul semestre di due anni fa.

Secondo l’indagine trimestrale di Confindustria Moda, condotto su un campione di pelletterie associate, nella prima metà del 2021 il settore ha assistito a un incremento medio del fatturato pari al 29,5 per cento. Ma, anche in questo caso, il ritardo con il 2019 si attesta intorno al 25 per cento. Solo il 28% dei partecipanti alla survey ha indicato di aver raggiunto o superato i ricavi del primo semestre 2019 che, per 7 aziende su 10, risultano invece ancora “di poco inferiori” ad allora (12% del campione) o “molto inferiori” (60%).

Il recupero delle perdite del 2020, però, ha ormai ingranato e la tendenza è destinata a proseguire anche nel terzo trimestre, anche se lo studio rivela che il 54% delle aziende interpellate prevede di ricorrere ancora alla cassa integrazione. Si delinea quindi un quadro disomogeneo, con picchi verso l’alto, ma anche numerose criticità, tra cui le tensione sul versante delle materie prime, i cui listini alla fine del 2020 hanno subìto forti rincari.

Sul fronte dei consumi interni, l’indice cumulato Istat relativo al valore delle vendite del commercio al dettaglio in Italia di calzature e pelletteria nel primo semestre segna un +22,9% su base annua, restando però di un 19,5% sotto i livelli 2019. Al di là dell’impennata prevedibile di marzo e aprile, il dato più confortante è il raggiungimento a maggio e giugno dei valori pre-crisi (+1,4% e +0,7% rispetto all’analogo mese 2019).

Tra gli ostacoli non trascurabili nel faticoso percorso verso i livelli pre-pandemia c’è indubbiamente il congelamento del travel retail, rappresentato dagli acquisti dei turisti stranieri specialmente per le fasce luxury. Sebbene il turismo nel 2021 sia lentamente ripartito (soprattutto grazie agli europei, tradizionalmente però non ‘high spending’), quello delle città, così legato allo shopping di moda, versa tuttora in grande sofferenza.

Degna di nota, però, è la performance dell’export, non a caso definito anche da Sace come il settore della ripartenza. Le esportazioni del settore hanno chiuso i primi sei mesi del 2021 a 4,64 miliardi di euro, arrivando a un +31,3% sul corrispondente semestre del 2020. Permane il gap con il 2019 (-11%), ma sensibilmente più contenuto degli altri frangenti.

Di fronte al quadro del settoro pellettiero, il motto della prossima edizione di Mipel, che celebra i 60 anni della fiera e il ritorno in presenza, non poteva che essere #RestartTogether. Insieme agli altri saloni del fashion che a settembre riaprono le danze.

Proprio in quest’ottica di ripartenza, per lunedì 20 settembre è stata organizzata un’intera giornata dedicata ai campioni olimpici protagonisti di questa estate sportiva. Saranno attesi a Mipel, dalle ore 11 in poi, due degli atleti che si sono distinti durante gli ultimi giochi di Tokyo, ovvero Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto, e Filippo Tortu, oro nella 4×100, che saranno intervistati dall’ex campione olimpico Massimiliano Rosolino (con all’attivo ben 60 medaglie in carriera di cui 17 ori), nelle vesti di inviato speciale della fiera.

Attesi invece nel pomeriggio altri due sportivi medagliati: gli atleti paralimpici Andrea Liverani, medaglia di bronzo nel tiro a segno carabina 10 metri, e Alessia Berra, argento nei 100 metri farfalla S13, accompagnati da Pierangelo Santelli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico Regione Lombardia.