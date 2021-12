2Brothers vara il progetto e-commerce 23 Dicembre 2021 di Redazione

La pugliese 2Brothers, azienda del settore childrenswear nata nel 2017, presenta la nuova collezione junior del marchio Bikkembergs e fa il punto sul varo di nuove strategie, a partire dal lancio dell’e-commerce. La realtà fondata e guidata da Vincenzo Totaro e Serena Fiume è specializzata nella produzione e commercializzazione di abbigliamento junior: il portafoglio licenze include Gaudi Kids (collezione layette e junior bambino e bambina), Bikkembergs (collezione bambino layette e junior), Freddy (collezione junior, bambina e bambino, e Freddy Uomo), Australian (collezione junior bambino), Le Gemellina Feleppa (collezione junior bambina), Fracomina (dalla stagione A/I 2022-23 con la collezione bambina e girl da 2 a 14 anni).

“A livello distributivo – hanno raccontato a Pambianconews Vincenzo Totaro e Serena Fiume – il nostro obiettivo è di consolidare la presenza dei brand in Italia e penetrare i principali mercati esteri. Le collezioni sono distribuite attraverso una rete di agenti in tutto il mondo: in Europa i principali mercati sono Germania, Portogallo e Grecia. A questi si affiancano Cipro, i Paesi del Golfo e la Russia. Bikkembergs e Australian sono marchi dalla forte impronta internazionale, quindi andremo a concentrare l’attività puntando su una distribuzione mondiale, supportata da un’azione marketing e comunicazione a livello globale”.

Per la collezione A/I 2022-23 di Bikkembergs, 2Brothers ha optato per temi e anime diverse, dal basic allo sport luxe, traducendo anche sulle taglie mini il dinamismo tipico del brand.

“Siamo in un momento storico – hanno continuato i due manager – in cui non si può prescindere dalla presenza nel mondo digital, sia in termini di vendita che di comunicazione, per questo lanceremo a breve la nostra piattaforma e-commerce. Inoltre sosteniamo i nostri brand con attività costante di influencer marketing, collaborando con note mom blogger che si fanno portavoce dei brand, della qualità e delle caratteristiche di ogni singolo marchio”.

2Brothers ha sede nella provincia di Bari: qui si concentra tutta l’attività legata allo stilismo delle collezioni (studio, ricerca, creatività) e del marketing. Per la produzione dei capi l’azienda si affida a partner esterni sia in Italia che all’estero.

“Attualmente siamo concentrati sulle licenze già in essere e quelle in divenire – hanno concluso Totaro e Fiume -. Il nostro obiettivo è quello di diventare i leader nel mercato per l’abbigliamento sportswear. Non mancheranno comunque novità perché non siamo abituati a cullarci su quello che abbiamo già costruito e in questo senso abbiamo accettato con grande entusiasmo, come accennato in precedenza, due nuove sfide a partire dallA/I 2022- 23 con la new entry di Fracomina kids e dell’uomo Freddy che rappresenta per noi, in assoluto, la sfida più stimolante andando a confrontarci con competitor che sono veri e propri colossi. Ma questo non ci spaventa e siamo convinti di poterci ritagliare una buona fetta di mercato anche grazie al nuovo concept che abbiamo voluto trasmettere. Ciò non toglie che in futuro potremmo presentare un prodotto tutto nostro, pensato ad hoc per le tendenze in continua evoluzione”.