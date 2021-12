Koinos Capital si compra la toscana Tre Zeta Group 2 Dicembre 2021 di Redazione

Koinos Capital, attraverso il suo fondo Koinos Uno, ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza, e un contestuale aumento di capitale, in Tre Zeta Group, azienda leader nella produzione di suole per sneaker e in cuoio per l’industria della moda di lusso. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.

Tre Zeta Group è un gruppo toscano fondato nel 1967 che recentemente ha acquisito altre aziende del settore tra cui Brenta Suole da Rossimoda (gruppo Lvmh), Tresse e Lasertac. Il suo giro d’affari supera i 40 milioni di euro con una stima di crescita nel 2021 del 25% rispetto al 2019, e un tasso annuo di incremento del 20% tra il 2017 e il 2020. Il gruppo opera attraverso cinque stabilimenti produttivi, realizzando circa tre milioni di suole all’anno e utilizzando macchine innovative per la stampa 3D fondamentali per lo sviluppo di un rapido processo di prototipazione per i propri clienti.

Guidata da Beppe Fumagalli (presidente) e Marco Airoldi (amministratore delegato) e nel cui team sono presenti anche i partner fondatori Francesco Fumagalli e Marco Morgese, Koinos Capital è una società di gestione del risparmio indipendente dedicata all’attività di private equity attraverso fondi chiusi tra cui Koinos Uno.