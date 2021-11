Premiata debutta nell’apparel a Pitti Uomo 29 Novembre 2021 di Redazione

Non solo sneakers. Premiata si appresta a lanciare la sua prima collezione di abbigliamento durante la prossima edizione di Pitti Uomo (11-13 gennaio 2022). I capi verranno esposti all’interno di un pop-up tematico nella sezione ‘Futuro Maschile’ al piano attico del Padiglione Centrale. La decisione è stata sollecitata dalla nuova generazione della famiglia Mazza, proprietaria storica del brand. Vincenzo insieme alla sorella Carlotta rappresentano la quinta generazione di Premiata e a loro si deve questo nuovo capitolo nella storia dell’azienda, evoluzione condivisa dal fondatore Graziano Mazza.

“Ho pensato al guardaroba di una persona che definirei warrior metropolitano – dichiara in una nota Vincenzo Mazza – e che ha bisogno nella quotidianità di capi multifunzionali, strutturati e versatili, per un utilizzo all day long. Tutti i capispalla, dal giaccone al parka, passando per la field jacketed i piumini, sono capi concepiti in chiave genderless”. Tra i materiali utilizzati figurano il nylon ed il cotone organico trattato al dritto per renderlo water repellent. Saranno proposti capi in Sensitive dalle caratteristiche di elasticità e tecnicità anche in abbinamento a piumini di alta qualità e alcuni capi in cotone/poliammide termonastrati dalle caratteristiche water proof. La collezione e la produzione sono totalmente made in Italy. La manifattura è affidata a La Rocca, esperta nel segmento premium e luxury. La distribuzione sarà da subito internazionale, con un focus su Italia, Russia ed Europa oltre all’Oriente, nello specifico Corea e Giappone, Nel mercato statunitense il brand ha iniziato di recente un percorso distributivo virtuoso.