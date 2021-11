Ralph Lauren svela il flagship nel Quadrilatero 18 Novembre 2021 di Redazione

Ralph Lauren torna nel Quadrilatero. Il 24 novembre, il brand americano apre ufficialmente il nuovo flagship store in via della Spiga 5. La maison aveva lasciato il cuore dello shopping milanese nel 2015 in seguito alla chiusura del punto vendita aperto in via Montenapoleone nel 2004.

Il nuovo negozio si articola su cinque piani per una superficie di quasi 1.500 metri quadrati. Oltre alle proposte moda, il flagship include la prima proposta di hospitality del brand in Italia: The Bar at Ralph Lauren. Situato al piano terra, il bar riflette l’estetica di inizio secolo scorso in America, e si apre direttamente su un cortile interno con giardino. Nel menù non mancano i piatti preferiti dello stilista statunitense, tra cui il classico hamburger e i mini lobster rolls, completati da una selezione di vini d’annata e cocktail d’autore. The Bar è aperto tutto il giorno e propone caffè e piccola pasticceria al mattino, e piatti leggeri e aperitivi durante tutta la giornata.

Al piano terra è esposta la linea Rrl, per la prima volta in un flagship italiano. Al primo piano, è presente Polo uomo e accessori, al secondo Purple Label, incluso il servizio made-to-measure, al terzo la linea donna Collection e al quarto Polo donna e accessori. Infine ‘World of Ralph Lauren’, una selezione di oggetti decorativi e regali di Home Collection sono disponibili all’interno del negozio.

La boutique di Milano sarà accessibile globalmente grazie a una piattaforma di shopping virtuale, The Rl Virtual Experience. Dall’inizio di dicembre in poi, i clienti possono anche entrare virtualmente nel mondo di Ralph Lauren durante le festività natalizie e scoprire regali esclusivi ed esperienze personalizzate.

Recenti aperture in Italia includono un negozio Ralph Lauren a Forte dei Marmi e un negozio Polo Ralph Lauren a Firenze. Le precedenti aperture includono anche Roma, Torino, Bergamo, Bologna, Catania, Palermo e Padova.

“C’è qualcosa di Milano che mi coinvolge profondamente, – dichiara in una nota Ralph Lauren – la sua bellezza senza tempo, le sue vie tortuose lastricate, l’eleganza delle facciate dei palazzi antichi, il suono delle campane che segnano l’ora del giorno e un modo di vivere intriso di tradizioni passate e futuro. Sono questi gli elementi che mi hanno ispirato a condividere il mio mondo di moda e ospitalità nel cuore di Milano, nella bellezza di una residenza milanese. The Bar at Ralph Lauren è un luogo dove riunirsi e gustare un caffè mattutino o un aperitivo serale nell’intimità di un cortile romantico”.

Per commemorare l’apertura, Ralph Lauren Corporation rafforza il suo sostegno al beneficiario locale Pink Pony, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Attraverso una donazione e iniziative annuali di raccolta fondi, gli sforzi sostengono la ricerca sul cancro al seno.