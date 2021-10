Fashion Graduate Italia torna in formato fisico e digitale 20 Ottobre 2021 di Redazione

Fashion Graduate Italia torna con la settimana edizione intitolata Come Up!. La fashion week milanese gratuita aperta al pubblico, promossa dall’Associazione Piattaforma Sistema Formativo Moda e dedicata ai migliori studenti diplomandi e laureandi di accademie, istituti e scuole di moda italiane, avrà luogo dal 24 al 26 ottobre, attraverso tre giorni di sfilate, esposizioni, talk, masterclass, workshop e job placement al Base Milano, in via Bergognone. Il 27 e il 28 ottobre sono previste due giornate di job speed date in presenza e virtuale. L’evento si presenta in una nuova forma ibrida, fisica e digitale, arricchita da uno storytelling sulla vita e le esperienze all’interno delle scuole di moda attraverso oltre 70 video pillole di making of. Le sfilate in presenza verranno trasmesse in live streaming sul portale di Fashion Graduate Italia e sulla piattaforma di Artsthread.

La phygital edition prevede 16 sfilate che mostreranno le collezioni degli studenti diplomandi e laureandi; la presentazione delle scuole partecipanti attraverso booth che metteranno in mostra i progetti degli studenti; workshop pratici promossi dalle scuole partecipanti e dedicati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, talk di approfondimento per raccontare l’evoluzione del settore formazione moda e, più in generale, i trend del sistema moda. La comunità delle scuole di Piattaforma Sistema Formativo Moda oggi conta circa 10mila studenti e 4mila docenti, in costante aumento ad esclusione del periodo pandemico. Fashion Graduate Italia 2021 – Come Up! è promosso grazie al sostegno di Regione Lombardia e ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato a Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio, Moda e Design del Comune di Milano. La manifestazione sviluppa contenuti e introduce strumenti che rendono l’iniziativa strategica nell’ambito della valorizzazione dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro. Quest’anno, oltre a momenti dedicati alla portfolio review e alle due giornate dedicate al job speed date, promosse in collaborazione con Confindustria Moda e con Umana, è stato attivato un hub dedicato ai migliori studenti diplomandi delle scuole associate sul sito di Fashion Graduate Italia e sulla piattaforma di Artsthread.

Le scuole partecipanti sono: Accademia Costume & Moda; Accademia della Moda Iuad; Accademia di Belle Arti di Brera – Scuola di Fashion Design; Accademia Euromediterranea Harim; Afol Moda; Arsutoria School; Cercal; Domus Academy; Fashion Academy Its Cosmo; Ferrari Fashion School; Iaad. Istituto d’Arte Applicata e Design; Istituto Europeo di Design – Ied; Istituto di Moda Burgo; Istituto Marangoni; Istituto Modartech; Istituto Secoli; Naba, Nuova Accademia di Belle Arti; Next Fashion School.