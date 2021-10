Nugnes investe nella svolta retail di Palazzo Pugliese 19 Ottobre 2021 di Marco Caruccio

“La Puglia sta attraversando un momento magico. Pensiamo di essere ambasciatori dei fashion brand in questa terra, riuscire a far vivere le collezioni rispettando i valori delle maison, invogliando a guardarle con gli occhi della pugliesità”. A parlare è Giuseppe Nugnes, imprenditore con un’eredità commerciale importante, proprietario della nuova maxi boutique Nugnes inaugurata lo scorso luglio a Trani, all’interno dello storico Palazzo Pugliese. Lo store conta 18 vetrine, ospita oltre 250 marchi distribuiti su due piani per una superficie complessiva di mille metri quadrati cui si aggiungono due ampie terrazze. La società Nugnes 1920, comunica a Pambianconews il manager, ha chiuso il fatturato 2019 a quota 26 milioni di euro. Nonostante l’emergenza sanitaria, ha raggiunto i 30 milioni nell’esercizio 2020 e punta a un aumento del 10% per il prossimo esercizio.

La storia di Nugnes è da sempre legata a doppio filo al territorio. L’omonima sartoria nasce all’alba degli anni 20 nel cuore di Trani. Ritornato in Puglia da Milano, il fondatore Giuseppe Nugnes porta un’idea di eleganza maschile raffinata e moderna, per i tempi, nella sua città natale. Grazie al supporto dei figli Franco e Tonino, Nugnes a metà degli anni 60 è in grado di produrre circa 600 capi su misura all’anno e nel 1956 lo spirito imprenditoriale della famiglia conduce all’apertura della prima boutique uomo che diventa un punto di riferimento nell’Adriatico. Nel 1989, la terza generazione amplia la propria offerta inglobando l’universo femminile inaugurando il primo store donna. Nel 1999, Giuseppe Nugnes, coinvolgendo la sorella Elisabetta e la cugina Alba Rosa, prende il timone dell’azienda di famiglia e acquisisce il piano terra di Palazzo Pugliese, gettando le basi per il progetto inaugurato la scorsa estate.

Palazzo Pugliese non è solo una shopping destination, ma anche un luogo di incontro della comunità legata a Nugnes. Un unico ingresso conduce all’androne che diventa il primo salotto del palazzo, concepito come una piazza coperta dove si staglia una grande parete di luce. A destra si aprono gli spazi dell’universo bespoke, a sinistra quelli della moda maschile pensata per i globetrotter contemporanei. Lo scalone, su cui è sospeso una grande chandelier degli anni 60, conduce al piano superiore dedicato al mondo femminile. Una serie di salotti si snoda, creando spazi intimi dalle diverse personalità, arredati con divani vintage o disegnati appositamente per lo store.

La clientela dello store proviene principalmente dalla provincia di Bat (Barletta – Andria – Trani), un territorio molto popolato e favorito da bellezze naturali che hanno incrementato notevolmente l’afflusso di turisti. Gli avventori provengono anche dalle altre province pugliesi così come da Basilicata, Campania e Molise. L’architettura, il porto naturale e la presenza di ben 3 ristoranti stellati contribuiscono ad attrarre visitatori da tutto il mondo.

Nonostante l’avvento dell’e-commerce, Nugnes crede fermamente nella forza del retail tradizionale, come dimostra la progressiva acquisizione degli spazi di Palazzo Pugliese, dimora di fine 800, e l’accurata ristrutturazione affidata allo Studio Dini Cataldi. Al punto vendita si affianca lo store online in un’ottica omnichannel che mette al centro dell’attenzione il consumatore. “La relazione con il cliente è cruciale – spiega a Pambianconews Nigner -, come ho imparato dai miei genitori che incontravano il cliente almeno 3 volte prima di consegnare un abito. Oggi il rapporto si crea attraverso la relazione personale e la cura del servizio durante e dopo l’acquisto. La nostra proposta spazia dalle luxury label ai brand contemporary fino allo streetwear passando per i marchi di ricerca e la sartoria maschile con servizi bespoke. Siamo concentrati sulla moda a 360° con qualche incursione nel design e abbiamo nel cassetto una collaborazione local pensata per il segmento segmento food”.