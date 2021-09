TikTok amplia le funzioni per potenziare lo shopping 29 Settembre 2021 di Redazione

TikTok amplia le proprie soluzioni commerciali. In occasione di TikTok World, il primo evento globale del social cinese per ispirare i brand e i professionisti del marketing, sono state svelate nuove funzioni per agevolare gli acquisti. Durante la manifestazione è stato introdotto TikTok Shopping, una nuova suite di soluzioni, funzioni e strumenti pubblicitari che offrirà a brand e merchant la possibilità di ingaggiare i propri clienti in modo significativo sulla piattaforma. Non mancano le collaborazioni con partner specializzati come Shopify, Square, Ecwid, PrestaShop che permetteranno ai brand di poter portare in piattaforma una completa esperienza di commerce. Tra le novità anche Dynamic Showcase Ads, Collection Ads e le funzioni di Live Shopping.

“Siamo stati spesso testimoni dell’importante ruolo svolto dai brand nel costruire l’esperienza di TikTok e abbiamo anche visto quanto piaccia ai nostri utenti essere ingaggiati dalle marche che amano. Per questo, quando le aziende, di qualsiasi dimensione, arrivano su TikTok, siamo felici di poterle aiutare a entrare in relazione con i loro target, promuovere i loro prodotti e rafforzare il loro brand con modalità uniche rispetto ad altri strumenti”, ha dichiarato in una nota Blake Chandlee, presidente, global business solutions di TikTok.

Il 61% degli utenti, comunica il social, affermano che su TikTok i video sono unici, più che su qualsiasi altra piattaforma, e 7 su 10 affermano che su TikTok gli annunci sono divertenti. Grazie a una suite di soluzioni creative in costante crescita, i brand su TikTok avranno la possibilità, in modo semplice, di avvicinarsi alla creatività che caratterizza la piattaforma e di connettersi con i creator. Sarà quindi più facile coinvolgere i creator e condividere brief delle campagne direttamente attraverso il TikTok Creator Marketplace, massimizzando l’efficacia delle proprie campagne.

Durante il TikTok World, sono state svelate alcune novità come Reach & Frequency, Brand Lift Study e Inventory Filter, che sono già disponibili in Italia e potrebbero potenziare la funzione e-commerce. Con le funzioni Reach & Frequency e Brand Lift Study, la aziende potranno pianificare e gestire le campagne su TikTok in modo più semplice ed efficace, grazie alla possibilità di misurarne il successo e tenere traccia delle performance. Usando il nuovo Inventory Filter si avrà maggiore controllo sul posizionamento delle inserzioni, facendo sì che arrivino al pubblico giusto e più adatto. Poi c’è il Creator Marketplace, che raggruppa una serie di soluzioni creative da utilizzare nei video e con cui coinvolgere i creator, così da trovare il volto giusto per il prodotto che si vuole sponsorizzare, massimizzando l’efficacia delle proprie campagne.