Benetton inaugura la fashion week con Ghali

Benetton dà il via alla Milano fashion week svelando la capsule United Colors of Ghali. Multiculturalità e integrazione sono le parole d’ordine di indumenti e accessori realizzati a quattro mani con il rapper milanese di origini tunisine. Affiancato dall’amministratore delegato del gruppo veneto Massimo Renon, Ghali ha spiegato durante una conferenza stampa al Palazzo del Senato che i capi contengono riferimenti al proprio universo biografico ed estetico. “Oggi – spiega l’AD – Benetton è un brand che ha un richiamo nei confronti di una generazione anagraficamente un po’ più alta rispetto a quella che vorremmo avere. Puntiamo a mantenere i clienti fidelizzati che acquistano le collezioni uomo, donna e bambino integrando un target di consumatori più giovani, senza modificare il dna dell’azienda, ma dando un’offerta di prodotto anche per loro. L’idea è incuriosirli, fare entrare in negozio un ragazzo che magari potrebbe pensare: «Forse da Benetton c’è qualcosa che non pensavo ci fosse»’. A giugno Benetton aveva lanciato 22 pezzi della giacca in limited edition G Varsity autografata da Ghali, andata subito sold out. “Come il quel caso – spiega il manager -, il posizionamento prezzo sarà più alto e anche la modalità di lancio sarà diversa, prevalentemente online e attraverso alcuni negozi selezionati, decalcando un posizionamento nuovo. Un ragazzo tra i 15 e 25 anni è disposto a pagare un po’ di più un pezzo speciale”. Per tornare alle ambizioni di successo, Renon ritiene sia essenziale riprendere i valori che hanno sempre caratterizzato Benetton, lavorando sul marchio, sulla distribuzione e sulla macchina aziendale. La collaborazione con Ghali non ha una data di scadenza e rifugge le logiche da operazione di immagine, l’artista è infatti stato nominato brand ambassador innanzi tutto per la coerenza di valori.

Ghali ha fatto della contaminazione il suo tratto distintivo, a soli 27 anni ha già venduto oltre un milione e mezzo di dischi e collaborato con star dell’hip hop italiano e internazionale. Di conseguenza, i suoi profili sui social sono seguiti da milioni di follower. Dopo una serie di iniziative collaterali, ad esempio la playlist di Spotify United Sounds of Benetton, la collaborazione annunciata in primavera entra ora nel vivo. I pezzi streetwear sono caratterizzati dal taglio over e dalla vestibilità relaxed, con un uso particolare dei classici colori Benetton. La capsule, pensata anche per bambini, comprende polo da rugby, felpe con fit XXL, con o senza cappuccio personalizzare da toppe e ricami, o istoriate da scritte fatte a mano oppure dal mixed logo Ghali/Benetton a stampa piena. Non mancano cappellini da baseball ricamati, zaini compatti in nylon o, per le ragazze, con delle hijab colorate in nylon dove la ‘G’ di Ghali si mixa al logo Benetton.

Ieri sera, per festeggiare il lancio del primo drop è stato allestito un party a cui hanno partecipato il dj Vladimir Cauchemar e il rapper Laylow. La capsule sarà disponibile online e in selezionati negozi United Colors of Benetton a partire dal 30 settembre. In ottobre, Benetton porterà la Ghali experience e la capsule collection nelle province italiane, con un tour in camper che farà tappa a Milano, Verona, Livorno, Arezzo, Napoli, Bari, Lecce e Roma. La presentazione di una seconda drop della collezione è prevista per novembre.