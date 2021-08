Whp Global rileva i diritti mondiali di Lotto 30 Agosto 2021 di Redazione

I diritti internazionali di Lotto passano nelle mani di Whp Global. La gestione mondiale dello storico marchio sportivo italiano, con sede in provincia di Treviso, è stata rilevata dal gruppo americano controllato dal fondo Oaktree per una cifra ancora non divulgata. Il brand si unirà quindi a Joseph Abboud, Anne Klein e ToysRus, già nelle scuderia di Whp, con cui metterà in atto nuove strategie di sviluppo.

Nell’ambito dell’accordo, spiega la nota congiunta, Lotto continuerà a gestire il marchio Lotto nei principali mercati di Europa, Medio Oriente e Africa guidato dall’attuale CEO Andrea Tomat. L’operazione, gestita dall’advisor finanziario Mediobanca, non implica quindi partecipazioni societarie di Whp in Lotto, ma “consentirà alla casa italiana di ricavare liquidità pari alla metà delle esposizioni debitorie, arrivate a sfiorare i 100 milioni di euro”.

Tra i mercati di riferimento del brand di sportswear veneto spicca in particolare quello americano che il fondo di investimento Usa ha individuato come il più potenzialmente redditizio e attualmente rappresentativo di circa il 18% delle vendite realizzate da Lotto.

“Lotto è un leggendario marchio sportivo italiano radicato in un patrimonio inestimabile che gli atleti e i fan di tutto il mondo amano”, ha commentato Yehuda Shmidman, CEO di Whp Global. “Siamo molto ottimisti sul futuro del marchio poiché lavoriamo in stretta collaborazione con Andrea Tomat e l’intero team di Lotto Sport”.

Gli fa eco lo stesso Tomat: “Con Whp Global abbiamo immediatamente condiviso l’importanza dei valori che Lotto porta con sé, valori legati allo sport, all’innovazione, al benessere, allo stile di vita e al gusto italiano. Sono i valori su cui andremo ad investire per assicurare una crescente presenza in tutti i mercati”.