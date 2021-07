Tessile, al via collaborazione tra The Lycra Company e HeiQ 16 Luglio 2021 di Redazione

The Lycra Company e HeiQ hanno avviato un’ampia collaborazione su più piattaforme tecnologiche, che mira a portare tecnologie tessili più innovative, sostenibili e di maggiore qualità ai consumatori di tutto il mondo.

Sulla base di incontri esplorativi avvenuti all’inizio del 2019, HeiQ e The Lycra Company hanno scelto di valorizzare le loro comuni visioni e i punti di forza condivisi in termini di scienza tessile, di reti commerciali e di marketing globale, per introdurre le proprie piattaforme di innovazione sui principali mercati globali del tessile. Le aziende hanno in pipe-line innovazioni di marca finalizzate a soddisfare le richieste crescenti da parte dei consumatori in termini di elasticità, termoregolazione, freschezza e sostenibilità.

“Siamo lieti di annunciare il lancio della nostra collaborazione, che è il risultato di proficui scambi iniziati due anni fa – ha commentato Steve Stewart, Chief Brand and Innovation Officer di The Lycra Company, player specializzato in fibre e tessuti che offrono benefit in termini di elasticità e tecnologie di raffreddamento e riscaldamento -. Unendo i nostri punti di forza, saremo in grado di promuovere in modo significativo l’innovazione all’interno dell’industria tessile, offrendo costantemente soluzioni tecnologiche nuove per un pubblico sempre più vasto”.

La prima tra le tante piattaforme di innovazione in preparazione sarà lanciata durante l’estate e farà vivere al consumatore una nuova dimensione del comfort e del benessere grazie all’associazione dei benefit antivirali e di freschezza di HeiQ con la qualità e il comfort dei tessuti elasticizzati certificati per performare secondo gli standard della nuova tecnologia Lycra freshFx. La realizzazione dell’innovazione è già in corso con un focus iniziale dedicato alle filiere locali cinesi e ai consumatori cinesi. Il lancio è previsto in occasione della fiera Intertextile di Shanghai che si terrà alla fine di agosto.

“Il nostro obiettivo come HeiQ è da un lato consentire a brand e produttori di tessuti di accrescere le performance dei loro prodotti in termini di comfort e sostenibilità, dall’altro aumentare la nostra notorietà presso i consumatori chiave che beneficeranno maggiormente di queste nuove soluzioni, ha osservato Carlo Centonze, co-fondatore e CEO di HeiQ Group -. La collaborazione con The Lycra Company non solo mette insieme le migliori menti, ma assicura anche che le nostre innovazioni rivoluzionarie siano disponibili per il maggior numero possibile di consumatori che possano così beneficiarne”.