Malpensa lancia boutique online per il travel retail 9 Luglio 2021 di Redazione

La pandemia accelera le trasformazioni anche sul fronte travel retail. Lo conferma il caso di Malpensa. Sea, l’ente che gestisce l’aeroporto milanese, ha lanciato “Milano Malpensa Boutique”, un nuovo portale dei brand del lusso di Milano Malpensa, che funziona come marketplace per il pre-acquisto online e va a rafforzare la strategia omnichannel che, oltre agli store in città e nei department store, sta toccando anche mondo dello shopping nel canale duty free.

Attraverso il portale, infatti, è possibile sfogliare i cataloghi delle boutique aderenti all’iniziativa e prenotare i prodotti a disposizione. L’acquisto avverrà direttamente a Malpensa il giorno della partenza. La piattaforma funziona secondo una logica “pick-up in store”: booking online, pagamento e ritiro in negozio o presso uno specifico punto di ritiro in aeroporto. “Il Marketplace Milano Malpensa Boutique è un progetto avviato prima della pandemia, le cui ragioni sono state rafforzate dalla crisi – dichiara Luigi Battuello, direttore Non-Aviation Business Development di Sea -. L’innovazione, anche in ambito retail, rappresenta parte essenziale della strategia di Sea volta a migliorare l’esperienza complessiva dei passeggeri”.

In una fase iniziale saranno circa 2mila i prodotti disponibili con questa modalità, tra cui i marchi Dodo, Etro e Montblanc, oltre al player specializzato nel travel Dufry, con una importante selezione di articoli di alta gamma. La prenotazione dell’acquisto non prevede registrazione da parte del passeggero: basta inserire i dati personali e le informazioni relative al proprio volo per visualizzare il prezzo del prodotto (se la destinazione è extra Ue, si potrà acquistare in regime “duty free”). Per ogni prodotto viene visualizzato il doppio prezzo: nello specifico, quello “duty paid” e quello aeroportuale “duty free”, conveniente rispetto al prezzo di listino. Malpensa è il primo aeroporto italiano ad offrire un marketplace dedicato ai brand del lusso.