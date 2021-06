Etsy acquista Depop per 1,6 miliardi $ 3 Giugno 2021 di Redazione

Etsy mette le mani su Depop. Il marketplace americano quotato al Nasdaq, specializzato in prodotti principalmente fatti a mano e vintage, ha infatti comprato per 1,625 miliardi di dollari (pari a 1,3 miliardi di euro) l’app di e-commerce inglese. Nato nel 2011 in H-Farm da un’idea di Simon Beckerman, Depop diventa così il secondo unicorno italiano dopo Yoox grazie ai numeri registrati lo scorso anno: le vendite lorde di merci sono state di circa 650 milioni di dollari, mentre i ricavi pari a 70 milioni di dollari, entrambi in aumento di oltre il 100% anno su anno.

L’operazione, grazie alla clausola di earn-out prevista negli accordi di exit, genererà per H-Farm un incasso di circa ulteriori 6 milioni di euro con un ritorno di 15,5 volte rispetto all’investimento iniziale (pari a 792mila euro). La clausola di earn-out prevede il pagamento di un ammontare, a favore dell’incubatore veneto, pari al 35% del corrispettivo incassato dagli attuali venditori per la cessione delle azioni da questi acquistate da H-Farm in occasione degli accordi di exit, al netto dei costi di transazione riferibili all’operazione con Etsy.

Depop oggi conta oltre 400 dipendenti nella sede di Londra e negli uffici di Manchester, Los Angeles, New York e Sydney.