Sellpy (H&M) sbarca in 20 nuovi mercati 1 Giugno 2021 di Redazione

Non si ferma l’espansione di Sellpy. La piattaforma partecipata da H&M dedicata al second hand ha dichiarato di voler aprire in altri 20 Paesi europei, cavalcando la crescente domanda di moda sostenibile che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutto il mondo. Il colosso svedese del fast fashion aveva scommesso sull’e-tailer nel 2015 con un investimento di oltre 20 milioni di euro e ora possiede circa il 70% della società.