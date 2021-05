Anche la Birkin di Hermès diventa un Nft 17 Maggio 2021 di Redazione

Che la realtà virtuale non conosca confini è ormai un dato di fatto. Che la moda stia esplorando nuove modalità in termini di business sta diventando sempre più chiaro, grazie al crescente fenomeno dei dei Nft (non-fungible token). La conferma che il segmento fashion attiri gli utenti online arriva dal progetto digitale lanciato dagli artisti Mason Rothschild e Eric Ramirez in collaborazione con la piattaforma e-commerce Basic.Space. Il duo ha infatti ideato una versione animata della celebre borsa ‘Birkin’ di Hermès. La maison del lusso francese non è direttamente coinvolta nell’opera denominata ‘Baby Birkin’. Ciò che contraddistingue l’accessorio fatto di pixel è infatti la presenza al suo interno di un grembo materno che ospita un bambino di 40 settimane. Il Nft è attualmente all’asta, le offerte possono essere inviate entro il 20 maggio. Per ora la cifra raggiunta è di 6mila dollari, non così lontano dal costo medio di un modello ‘reale’ prodotto dalla label d’Oltralpe. Le offerte per il Nft 2000×2000 in 3D max sono state finora diciassette, riporta il sito di Basic.Space. Rothschild ha spiegato a Highsnobiety che la scelta di utilizzare il modello small della celebre borsa come soggetto della loro opera deriva dalla riconoscibilità immediata, dall’essere ormai uno status simbolo a tutti gli effetti, come confermano la canzone ‘Baby Birkin’ di Gunna o le foto di North West, figlia di Kanye West e Kim Kardashian, con la borsa. Il risultato finale gioca volutamente con il concetto di ‘baby’.

Dietro l’acronimo ‘Nft’ c’è una gamma di prodotti pensati per essere fruiti esclusivamente nel mondo virtuale ma ciononostante il costo di queste opere può superare quello di oggetti realmente tangibili. L’escusività dell’acquisto è assicurata da una tecnologia blockchain speciale, fatta di codici inalterabili in grado di tracciare qualsiasi transizione, accertando il costo e la proprietà dei beni. L’autenticità dei prodotti Nft è quindi certificata. L’universo digitale permette anche di tenere a bada la rivendita e la contraffazione dei prodotti grazie a un sistema di autenticazione.