Ebay apre alla vendita dei non-fungible token 13 Maggio 2021 di Redazione

Ebay amplia le sue categorie merceologiche puntando per la prima volta ai nft (non-fungible token), ovvero una gamma di prodotti pensati per essere fruiti esclusivamente nel mondo virtuale. L’annuncio segue le recenti dichiarazioni sulla possibilità di ammettere le criptovalute per lo shopping online.

Jordan Sweetnam, senior vice president del colosso tecnologico, ha condiviso in un post il desiderio di coinvolgere nuovi creators all’interno di Ebay introducendo un sistema di prodotti innovativi per la piattaforma. Il sito e-commerce permetterà solo a venditori precedentemente approvati di vendere i propri nft, aprendo quindi a un mercato in rapida espansione anche nel segmento fashion.