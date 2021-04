Fernando Cobelo illustra la nuova capsule di Peuterey 28 Aprile 2021 di Redazione

Peuterey si affida nuovamente alla campagna ‘Show your soft attitude’ per la collezione primavera/estate 2021 della capsule comfortwear Soft Attitude. Dopo il primo episodio ambientato in contesti domestici, adesso gli 8 soggetti creativi tornano in città e tra incursioni urbane in scooter, appuntamenti di lavoro informali e viaggi avventurosi, accompagnano lo spettatore alla riscoperta del piacere e della bellezza di stare all’aria aperta.

Soft Attitude comprende capi raffinati ma allo stesso tempo dal fit rilassato, pensati per essere indossi sia in interni che all’aria aperta. Ideata da Armando Testa, anche questa volta Peuterey si è avvalso delle illustrazioni di Fernando Cobelo che utilizza i capi per disegnarci intorno un uomo e una donna protagonisti della città e del loro mondo.