Bottega Veneta, nuova sede in Palazzo San Fedele 28 Aprile 2021

Bottega Veneta ha siglato un accordo con Coima Sgr per nuova sede in Palazzo San Fedele a Milano. A confermare la notizia è stata la società attiva nella gestione patrimoniale di fondi di investimento immobiliare, la cui nota parla di un deal per la locazione pluriennale (12 anni) di Palazzo San Fedele, per circa 10mila metri quadrati. “Il progetto – si legge nel comunicato stampa di Coima – consentirà di rinnovare il prestigio dell’edificio, conservando e arricchendo l’eleganza e la bellezza degli ambienti originali del palazzo”. Realizzato fra il 1870 e il 1872, fu cuore della cultura milanese di fine Ottocento quale sede storica del Teatro Manzoni, e negli anni luogo nevralgico del mondo degli affari.

I lavori manterranno la facciata neoclassica, concentrando sugli interni un recupero importante fino alla terrazza, che si affaccia sulla piazza e sul Duomo. “Il progetto – prosegue la nota – prevede il raggiungimento della certificazione LEED grazie all’applicazione delle migliori pratiche di sostenibilità”. Il cantiere sarà avviato entro il mese di aprile.

Grazie a un accordo con il Comune, l’intervento prevede anche la completa riqualificazione di via Carlo Cattaneo, della porzione di via Silvio Pellico che dalla Galleria arriva fino a Piazza Duomo, e il rinnovo degli arredi urbani per Piazza San Fedele che porterà all’aumento delle sedute in questo “salotto cittadino”. Dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione in corso, Bottega Veneta aprirà qui una nuova sede milanese.

Il trasferimento dall’attuale headquarter della maison in via Ercole Marelli non sarà, dunque, un trasferimento immediato.

“La transizione ecologica, insieme ai cambiamenti strutturali in corso, mette al centro delle agende nazionali e delle città la rigenerazione dell’infrastruttura fisica, che in Italia sarà necessariamente concentrata sulla rifunzionalizzazione di edifici esistenti storici civili e industriali che richiederanno interventi di trasformazione significativi per attualizzarne l’uso e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione oramai divenuti irrinunciabili. La collaborazione con Bottega Veneta nella riqualificazione dello storico Palazzo San Fedele rappresenta un impegno comune nel contribuire a una stagione nazionale di riconversione che richiederà alla filiera industriale del settore responsabilità, competenza e visione”, ha commentato Manfredi Catella, founder e CEO di Coima.