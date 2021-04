Chiara Boni apre una boutique in franchising a Genova

L’insegna fa ora il suo ingresso in via XX Settembre 119/R, una delle principali arterie del centro della città, all’interno di uno dei palazzi progettati all’inizio del 900 dall’architetto Coppedè. Negli spazi della boutique saranno in vendita tutte le collezioni del brand a partire dalla primavera/estate 2021.

Per il brand, nato nel 2007 dalla creatività della stilista Chiara Boni, questa in Liguria rappresenta un’altra tappa importante dell’espansione italiana, che va ad aggiungersi ai negozi di Milano, Roma e Firenze.