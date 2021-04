La DoubleJ sceglie Milano per l’esordio retail 14 Aprile 2021 di Marco Caruccio

C’è aria nuova nel Quadrilatero. La DoubleJ è in procinto di aprire il suo primo store monomarca al mondo proprio nel quartiere del lusso meneghino. Il brand fondato nel 2015 dalla fashion editor californiana JJ Martin prenderà il posto di Stuart Weitzman, brand di calzature del gruppo Tapestry che ha abbassato la saracinesca in via Sant’Andrea lo scorso autunno. La boutique di circa 270mq, realizzata dalla archistar Zaha Hadid, era stata inaugurata nel 2013.

Nata a Los Angeles ma residente a Milano, JJ Martin ha collaborato per importanti testate di settore come Harper’s Bazaar, Wsj e Wallpaper. I suoi articoli sono anche apparti su T: The New York Times Style Magazine, Vogue Japan, AD e Elle Décor. La sua passione per la moda e, soprattutto, per il vintage, sono stati il trampolino di lancio per la label, inizialmente specializzata in gioielli e indumenti del passato. Oggi La DoubleJ è un lifestyle brand a tutto tondo che include proposte moda caratterizzate da vivaci stampe retrò e oggetti di design presenti in importanti departmet store tra cui Bergdorf Goodman e Bon Marche.

La realizzazione delle collezioni vede la collaborazione con importanti realtà italiane come Mantero Seta per le stampe vintage, Bitossi Home per i piatti, Mascioni per le tovaglie, Larusmiani per i pigiami e molti altri.