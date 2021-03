Essilux spinge sugli Usa e compra Walman 26 Marzo 2021 di Redazione

EssilorLuxottica spinge sul mercato della vista negli Stati Uniti, con un accordo per acquisire la rete di laboratori statunitensi di Walman, società che offre servizi per i professionisti dell’ottica e che ha generato ricavi per 500 milioni di dollari nel 2020. L’operazione dovrebbe concludersi nei prossimi mesi ed è soggetta all‘approvazione delle autorità regolatorie competenti e alle consuete condizioni di mercato.

Come spiega il colosso dell’eyewear nella nota ufficiale, “pur rappresentando il più grande mercato al mondo per il settore dell’ottica, gli Stati Uniti offrono ancora molte opportunità da esplorare: dalle lenti progressive e antiriflesso, allo sviluppo di soluzioni per la gestione della miopia. Walman ha una rete di 35 siti negli Stati Uniti tra laboratori di rifinitura di lenti graduate e hub di strumenti ottici e prodotti per la cura della vista. Anche nell’ambito del gruppo EssilorLuxottica, Walman continuerà a operare nel mercato con il suo marchio, offrendo ai clienti lo stesso livello di qualità in termini di servizio, prodotto e relazione che si aspettano.