Expo Riva Schuh & Gardabags torna a gennaio 22 Dicembre 2021 di Redazione

Expo Riva Schuh & Gardabags, la fiera internazionale dedicata alla calzatura e all’accessorio, si prepara a tornare in pista per la sua 96esima edizione presso il quartiere fieristico di Riva del Garda. L’appuntamento, il secondo in presenza dall’avvento della pandemia, è dal 15 al 18 gennaio 2022. Presenti all’evento oltre 500 espositori in rappresentanza di oltre 31 Paesi da tutto il mondo, a testimonianza della vocazione sempre più internazionale del marketplace.

“La kermesse di Riva del Garda riveste un ruolo fondamentale di coesione per tutto il settore calzaturiero e della pelletteria – ha commentato Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi – in quanto consente a espositori, imprenditori e buyer provenienti da tutto il mondo di incontrarsi, fare business e tracciare insieme la ripresa di un comparto produttivo strategico per l’economia del nostro Paese e non solo”.

Forte di una formula concentrata in quattro giorni espositivi e con iniziative studiate per creare sempre nuovi stimoli, Expo Riva Schuh & Gardabags offrirà agli operatori del settore un’anteprima sulle collezioni e sui trend autunno/inverno 2023, con un particolare focus su alcuni Paesi strategici: Cina, India e Brasile, che saranno presenti in loco sia attraverso agenti italiani sia per mezzo di inediti format espositivi ibridi, pensati per superare le restrizioni di mobilità.

Anche in occasione della 96esima edizione della manifestazione, particolare attenzione sarà dedicata all’attività di scouting volta a individuare le migliori startup da incentivare, incubare e accelerare. Tutto ciò quest’anno ha trovato il suo palcoscenico in Innovation Village Retail, progetto realizzato in collaborazione da Blum & Retail Hub e con il coordinamento scientifico di Alberto Mattiello, membro del comitato scientifico di Expo Riva Schuh & Gardabags. Un’area espositiva interna alla fiera aperta a startup, aziende, istituzioni e professionisti nata per condividere la cultura dell’innovazione e creare occasioni di networking e di business tra realtà emergenti e player affermati.