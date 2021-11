Jw Anderson sceglie Milano Moda Uomo 22 Novembre 2021 di Redazione

Il brand Jw Anderson presenterà la collezione maschile autunno/inverno 2022-23 e la pre-fall femminile durante Milano Moda Uomo. La label entra nel calendario ufficiale di gennaio (14-18) redatto dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. “Durante le scorse stagioni, ho voluto esplorare nuovi modi di presentare le collezioni Jw Anderson, come i nostri show in a box e il più recente calendario con Juergen Teller. Volevo tornare a fare uno show fisico, ma sperimentando qualcosa di diverso: questa volta sfileremo a Milano, una città che amo e che mi ha spesso ispirato”, ha dichiarato in una nota il fondatore della maison Jonathan Anderson.

“Sono lieto e orgoglioso di ospitare la sfilata di Jw Anderson a Milano nel nostro calendario di gennaio – commenta il presidente di Cnmi Carlo Capasa -. Questa è la conferma dell’energia positiva che pervade la nostra città. Milano sta diventando sempre di più un hub di riferimento che riunisce i grandi brand, i nuovi talenti e i creativi indipendenti, mostrandosi come città d’elezione in cui coniugare creatività e saper fare”.

Con questa sfilata, spiega la nota, Anderson inaugura un nuovo modello di presentazione ‘itinerante’ che, nel contesto post-pandemia, vuole avvicinare il pubblico di varie città del mondo alla sua visione creativa. La location dello show sarà svelata a breve.

Aderson, dal 2014 anche direttore creativo di Loewe, collabora con brand del calibro di Converse e Uniqlo, e ha preso parte al progetto ‘Genius’ di Moncler. Nel giugno del 2017 è stato allestito uno show di Jw Anderson all’interno della villa toscana La Pietra in veste di special guest di Pitti Uomo.