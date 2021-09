Per le calzature Panchic un decennale con Nico189 20 Settembre 2021 di Marco Caruccio

Il marchio di calzature made in Italy Panchic festeggia 10 anni. Fondato da Leonardo Dal Bello sulla scia dell’expertise maturata dall’azienda di famiglia specializzata nella produzione conto terzi, oggi il brand è distribuito in 10 Paesi attraverso una rete capillare di 800 rivenditori, di cui 480 italiani, ed un proprio e-commerce.

“Panchic era un piccolo sogno nel cassetto, – dichiara a Pambianconews il manager veneto – dieci anni fa non avevamo né prodotto né rete vendita. È stata una di quelle scommesse che ti fanno anche un po’ paura perché non si sa cosa succederà, c’era il rischio di non farcela. I primi tre-quattro anni sono stati bellissimi, ma difficili perché c’era da strutturare tutto. Dal 2017 abbiamo smesso di collaborare con le private label concentrandoci solo su Panchic”. Nel 2019, la griffe ha fatturato 5,8 milioni di euro, nonostante l’emergenza sanitaria il 2020 si è chiuso con un incremento dell’8% a 6,2 milioni di euro, il manager prevede di chiudere a 8 milioni l’attuale anno fiscale.

“È il consumatore finale a decidere – spiega Dal Bello – quando vuole qualcosa sa dove trovarla, va alla ricerca, è resiliente, magari con difficoltà ma arriva. Il mercato interno ci dà soddisfazioni, stiamo discutendo sulla possibilità di aprire un monomarca, magari nel 2022. In Spagna abbiamo 180 clienti, a gennaio abbiamo aperto uno showroom direzionale a Barcellona e ora seguiamo direttamente i clienti. Tra i mercati principali ci sono Russia, Germania, Francia, Austria”.

Attualmente la quota e-commerce del fatturato ruota intorno al 10%, entro il 2023 si ha l’intenzione di raddoppiarne il valore nel rispetto per i partner wholesale. Parte del successo di Panchic deriva dall’ottimo rapporto qualità-prezzo per un prodotto 100% made in Italy, l’entry price è di circa 150 euro, il prezzo medio si attesta sui 180 euro.

In occasione del decimo anniversario, sabato scorso è stato allestito l’evento Panchic Future City presso Tenoha Milano per svelare la special edition di P01, il modello simbolo del brand reinterpretato dal designer e illustratore Nicola Laurora, in arte Nico189. L’atmosfera è stata ravvivata dalle proiezioni realizzate dal video artist Black Elephant AC.

Presentata in dieci varianti, 5 donna e 5 uomo, la P01 racconta l’attenzione del brand per il tema della sostenibilità, grazie all’utilizzo di pellami eco-friendly e a ridotto impatto ambientale, come pelle riciclata e suede proveniente da filiera corta, che diventano i materiali d’elezione. La special edition sarà in vendita a partire da dicembre sul nuovo e-store panchic.com e in multibrand selezionati.