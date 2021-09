La magia di Venezia non si spegne. Anche Alberta Ferretti sfila in laguna 6 Settembre 2021 di Marco Caruccio

Venezia continua ad ospitare eventi esclusivi dei marchi del lusso. Sabato scorso, in occasione delle celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione, Alberta Ferretti ha reso omaggio alla Serenissima allestendo una sfilata speciale presso Ca’ Rezzonico, sede del Museo del Settecento Veneziano. L’iniziativa è avvenuta sotto il Patrocinio del Comune di Venezia che ha espressamente invitato la stilista romagnola a partecipare, con lo scopo benefico di sostenere la Fondazione Musei Civici di Venezia.

L’evento di Alberta Ferretti segue i tre giorni che Dolce & Gabbana ha dedicato alle nuove collezioni Alta Moda, Alta Sartoria, Alta Gioielleria e Alta Orologeria, in calendario dal 28 al 30 agosto 2021 in alcuni dei luoghi più famosi del capoluogo veneto. A Venezia il duo ha anche presentato in anteprima il nuovo progetto Dolce & Gabbana Casa.

A riconferma del fil rouge che negli ultimi mesi lega in particola modo il fashion a Venezia, il 14 luglio Saint Laurent ha allestito un défilé in collaborazione con Doug Aitken, già vincitore nel 1999 del Premio Internazionale alla Biennale di Venezia. Il giorno successivo Valentino ha presentato la collezione Alta Moda autunno/inverno 2021-22 alle Gaggiandre presso l’Arsenale, luogo espositivo della Biennale.

I riflettori su Venezia, in realtà, non sono mai stati spenti, ma, finora, hanno viaggiato a intermittenza. A precedere Saint Laurent e Valentino ci ha pensato l’americano Rick Owens che ha allestito le ultime tre sfilate in diverse location della città dove ha soggiornato di frequente negli ultimi 10 anni. Spesso ambientazione di campagne pubblicitarie, redazionali ed eventi, Venezia fu scelta come location per un fashion show da Karl Lagerfeld per la cruise 2010 di Chanel. Il Kaiser della moda è stato tra i primi a credere nelle passerelle in giro per il mondo puntando anche alla Serenissima.

In questi giorni, inoltre, il capoluogo veneto gode dell’attenzione mediatica mondiale fornita dalla Mostra Internazionale del Cinema della Biennale in programma al Lido di Venezia fino all’11 settembre. Sui red carpet hanno già sfilato centinaia di celebrities che hanno indossato prevalentemente le creazioni di case di moda italiane tra cui Giorgio Armani, Valentino, Gucci, Etro, Versace, Dolce & Gabbana, Ermanno Scervino, Philosophy di Lorenzo Serafini e anche Alberta Ferretti.

Tornando alla sfilata del marchio di Aeffe, la maison ha intessuto un dialogo di artigianato e creatività con Rubelli, storica azienda familiare giunta alla quinta generazione, impegnata dal 1889 nella produzione di tessuti della tradizione veneziana. Per la realizzazione dei gioielli di vetro soffiato, il brand si è avvalso della collaborazione di Massimiliano Schiavon, erede di una famiglia dedita da sei generazioni alla lavorazione del vetro.