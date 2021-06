Assomoda, Maurizio Governa è il nuovo presidente 16 Giugno 2021 di Redazione

Assomoda ha un nuovo presidente. Durante l’assemblea elettiva del 19 maggio il consiglio direttivo ha scelto all’unanimità Maurizio Governa come nuova guida dell’associazione con sede a Milano, prima presieduta da Giulio di Sabato. Governa è stato per anni presidente di Aaiss – Associazione Agenti Italia Sport Sportswear poi confluita in Assomoda, di cui è già vicepresidente, e infine presidente della regionale Moda & Sport Lombardia. Il manager, inoltre, è titolare di una delle più importanti agenzie italiane del settore sportivo, nonché distributore di alcuni marchi streetwear in Italia.

“La volontà è quella di far tornare Assomoda un chiaro punto di riferimento per agenti e distributori che operano nel mondo dell’abbigliamento, delle calzature e dello sport”, ha dichiarato Governa. “Su una spina dorsale data da un riammodernamento del codice deontologico, saranno tanti i temi che verranno approfonditi nel prossimo programma di lavoro e tra questi in particolare i giovani e il digitale. L’obiettivo è quello di ottenere una corretta considerazione della professione di agente/distributore nel mondo della moda, la quale presenta diverse peculiarità rispetto ad altri settori e che molte volte viene poco considerata dalle istituzioni”.

Assomoda sta attraversando una fase di rinnovamento, in un momento storico di grandi cambiamenti del mercato che richiedono flessibilità e capacità di affrontare nuove sfide professionali, che il nuovo presidente si è detto intenzionato a raccogliere. Durante il suo mandato lavorerà a stretto contatto con il nuovo consiglio di presidenza di cui fanno parte Massimo Billi, presidente Moda & Sport Piemonte, Giorgio Magello, presidente Niam, e Giulio di Sabato, presidente Best Showroom.