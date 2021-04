L’italiana Nemesis è la nuova proprietaria di Mcs 29 Aprile 2021 di Redazione

Mcs torna in Italia. La famiglia Sovernigo, tramite la società Nemesis, già licenziataria Emea dal 2018, ha acquisito la proprietà del brand per il mercato mondiale, Cina esclusa, riportando nel Belpaese una realtà nata negli anni 70 con proposte maschili ispirate al mondo del Far West. Nemesis, con sede legale a Milano e operativa a Montebelluna, ha deciso di effettuare un investimento sul futuro di Mcs rilevando la label dalla britannica Emerisque Brands. In precedenza il marchio, originariamente denominato Marboro Classics, è stato parte integrante del portafoglio di Valentino Fashion Group.

Nei piani dei fratelli Gianfranco e Valter Sovernigo, il brand proseguirà il suo rilancio a partire dal mercato wholesale italiano e dall’espansione in Europa, per poi procedere alla nuova strutturazione di un piano retail, segmento in cui Mcs ha sempre avuto un ruolo primario. Attualmente la label è presente in 200 vetrine multibrand worldwide e in due boutique monomarca non di proprietà in Italia.

“Mcs – spiega a Pambianconews Gianfranco Sovernigo, AD di Nemesis – è un brand che ha fatto del retail il suo fiore all’occhiello. Eravamo abituati a vedere nelle nostre città le vetrine del brand, riconoscibili e identitarie, come fossero ormai parte del panorama urbano cittadino. È chiaro che guardiamo a quell’orizzonte. Ora occorre però iniziare a gestire le strategie e, come è ovvio immaginare, comprendere le fasi della pandemia, fare il punto con il team interno che abbiamo costruito in queste ultime stagioni e affinare le strategie, incluse quelle retail. Attualmente i nostri sforzi sono stati e restano dedicati alla rete wholesale che può avere in questo brand, che gode di una fidelizzazione con il suo cliente realmente fuori dal comune, un punto di forza per la ripresa”. L’amministratore delegato ricorda inoltre il ruolo centrale dello shopping online diretto: “Il sito e-commerce che abbiamo aperto solo un anno fa ci sta dando soddisfazione, con crescite organiche e, soprattutto, spontanee. Sono tanti i clienti che giungono all’acquisto di Mcs non indotti da digital marketing”.

Per il momento il manager non comunica dati finanziari: “Oggi è un giorno in cui, dopo un lavoro complesso e virtuoso di tanti partner di caratura internazionale, comunichiamo un’acquisizione che ci rende orgogliosi e che ci pone obiettivi importanti”. In attesa che le fiere internazionali riprendano il loro normale corso, a partire da Pitti Uomo, Mcs sta definendo le strategie commerciali direttamente dall’headquarter veneto, dove risiedono gli uffici commerciali, marketing, prodotto e stile.

“Abbiamo desiderato da subito essere protagonisti della grande storia di Mcs. Questa operazione ci consente di programmare strategie a medio e lungo termine per restituire al brand il ruolo che gli compete. Un percorso dove la proposta di collezioni attuali e identitarie è già realtà, quanto il set della nostra immagine, contemporanea, internazionale e di alto livello”, conclude Gianfranco Sovernigo.