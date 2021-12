Keller sale al vertice di Dries Van Noten 10 Dicembre 2021 di Redazione

Dries Van Noten ha nominato Axel Keller, ex CEO di Jil Sander, come suo nuovo presidente. La notizia è apparsa su Wwd, che ricorda come Keller vanti passate collaborazioni con maison come Balenciaga e Maison Margiela. Il passaggio a Jil Sander data 2018, quando vi è arrivato come commercial director, per poi diventare CEO, nello stesso anno, al posto di Alessandra Bettari.

Contestualmente alla nomina di Axel Keller, il marchio Dries Van Noten, la cui maggioranza fa capo a Puig dal 2018, ha anche promosso Sabine Fandino Fineau come vicepresidente.

Il designer Dries Van Noten ha fondato il suo brand nel 1986. Oggi il brand conta boutique in città come Anversa, Hong Kong, Tokyo, Parigi, Los Angeles, Shanghai e Seoul, con partner importanti come Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Nordstrom, Le Bon Marché, Harrods e Lane Crawford.