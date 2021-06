Gioielleria Italiana medaglia d’argento del programma B-Heroes 25 Giugno 2021 di Redazione

Gioielleria Italiana conquista il podio del programma B-Heroes. L’azienda, nome innovativo nel settore B2b dei preziosi, ha infatti partecipato alla quarta edizione del programma dedicato alle startup italiane promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Innovation Center, classificandosi seconda e aggiudicandosi così un investimento di 250mila euro. Tra le oltre 800 startup che hanno presentato la loro candidatura, solo 16 hanno avuto accesso al programma di accelerazione e alla finale che assegnava un investimento complessivo di un milione di euro da parte di B Heroes e B Holding.

Gioielleria Italiana avrà inoltre accesso alla Elite Lounge di Intesa Sanpaolo dedicata a B Heroes che avrà inizio a settembre: con questa iniziativa il Gruppo Intesa Sanpaolo prosegue il percorso di supporto dell’imprenditoria innovativa, mettendo a disposizione non solo strumenti finanziari dedicati, ma percorsi di accompagnamento alla crescita.

“Gioielleria Italiana – si legge sul sito dell’azienda – ha messo il potere della tecnologia al servizio del gioielliere e degli artigiani che operano nel distretto di Valenza, il più importante polo produttivo di gioielli in Europa. Con il sistema innovativo messo a punto si unisce un mondo artigianale che rappresenta una tra le eccellenze del made in Italy a quello digitale e tecnologico portando tutta la filiera del gioiello prezioso ad un livello superiore di competitività in Italia e presto a livello internazionale”.

Le cinque startup che hanno vinto la quarta edizione di B Heroes sono Barberino’s, Gioielleria italiana, Meeters, Contents.com e Prometheus.